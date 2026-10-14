Pour Lagarde (BCE), la solution aux problèmes d'endettement de la France se trouve au niveau national

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, tient une conférence de presse à Berlin.

La France devrait résoudre ‌ses propres difficultés sur le marché obligataire par le biais de la politique ​budgétaire, a déclaré mercredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, minimisant ainsi les spéculations concernant une intervention de la BCE.

Les obligations d'Etat ​françaises ont été parmi les plus touchées par la vague de ventes mondiale, les investisseurs craignant que ​les manoeuvres politiques à l'approche de ⁠l'élection présidentielle de l'année prochaine n'entravent les efforts du gouvernement pour réduire ‌le déficit.

A la question de savoir si la BCE s'apprêtait à venir en aide à la France, Christine Lagarde a répondu ​qu'il appartenait à Paris ‌de rassurer les investisseurs.

"Certaines circonstances particulières font que certains ⁠pays sont plus touchés que d'autres, la France en est un exemple typique", a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé par CNN.

"Et dans ce cas précis, la ⁠solution principale et ‌prioritaire se trouve en France même. Et elle passe par ⁠les politiques budgétaires."

LA BCE À L'AFFÛT DE "SIGNES AVANT-COUREURS" SUR L'INFLATION

Interrogée sur la ‌politique monétaire, Christine Lagarde a déclaré que le niveau élevé actuel ⁠de l'inflation dans la zone euro était dû "principalement, mais ⁠pas exclusivement" à la ‌flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran.

Bien qu'il ​n’y ait pour l'instant aucun signe d’"effets ‌de second tour" sur les autres prix, la BCE resterait à l’affût de "signes avant-coureurs", tels que ​les revendications des syndicats lors des négociations salariales.

"Nous ne pouvons pas attendre qu’ils soient clairement visibles, mais nous pouvons les anticiper", a-t-elle déclaré ⁠lors d'un événement organisé en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande. "Nous suivons donc très attentivement ces signaux."

La BCE a relevé ses taux à deux reprises au cours des quatre derniers mois et devrait le faire à nouveau en décembre.

(Francesco Canepa; ​version française Camille Raynaud)