IA: Google ouvre ses modèles les plus évolués à 200 chercheurs européens

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Google a annoncé mercredi qu'il allait donner à 200 chercheurs européens un accès à ses modèles et systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés, pour soutenir la recherche scientifique.

Ces chercheurs seront sélectionnés par la Commission européenne, parmi les bénéficiaires du programme européen RAISE, a précisé à l'AFP le géant technologique américain, qui a fait cette annonce à l'occasion d'un sommet sur l'IA organisé mercredi à Dublin.

Ces spécialistes bénéficieront d'un accès direct aux outils scientifiques les plus évolués de Google Deepmind et de Google Cloud, indique l'entreprise. Cela inclut AlphaFold 3 (modèle spécialisé dans la recherche sur les protéines), AlphaGenome ou WeatherNext (prévisions météo).

"En fournissant une puissance de calcul vitale et des outils de pointe, cette initiative vise à accélérer l'innovation en Europe et à renforcer la compétitivité des chercheurs du continent", explique le groupe.

Cette annonce intervient alors que l'intelligence artificielle bouleverse de plus en plus le monde de la recherche, des mathématiques aux sciences de la vie.