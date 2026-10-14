Pour Lagarde (BCE), la solution aux problèmes d'endettement de la France se trouve au niveau national

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La France devrait résoudre ses propres difficultés sur le marché obligataire par le biais de la politique budgétaire, a déclaré mercredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, minimisant ainsi les spéculations concernant une intervention de la BCE.

Les obligations d'Etat françaises ont été parmi les plus touchées par la vague de ventes mondiale, les investisseurs craignant que les manoeuvres politiques à l'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine n'entravent les efforts du gouvernement pour réduire le déficit.

A la question de savoir si la BCE s'apprêtait à venir en aide à la France, Christine Lagarde a répondu qu'il appartenait à Paris de rassurer les investisseurs.

"Certaines circonstances particulières font que certains pays sont plus touchés que d'autres, la France en est un exemple typique", a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé par CNN.

"Et dans ce cas précis, la solution principale et prioritaire se trouve en France même. Et elle passe par les politiques budgétaires."

LA BCE À L'AFFÛT DE "SIGNES AVANT-COUREURS" SUR L'INFLATION

Interrogée sur la politique monétaire, Christine Lagarde a déclaré que le niveau élevé actuel de l'inflation dans la zone euro était dû "principalement, mais pas exclusivement" à la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran.

Bien qu'il n’y ait pour l'instant aucun signe d’"effets de second tour" sur les autres prix, la BCE resterait à l’affût de "signes avant-coureurs", tels que les revendications des syndicats lors des négociations salariales.

"Nous ne pouvons pas attendre qu’ils soient clairement visibles, mais nous pouvons les anticiper", a-t-elle déclaré lors d'un événement organisé en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bangkok, en Thaïlande. "Nous suivons donc très attentivement ces signaux."

La BCE a relevé ses taux à deux reprises au cours des quatre derniers mois et devrait le faire à nouveau en décembre.

(Francesco Canepa; version française Camille Raynaud)