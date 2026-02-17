 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jakarta face à des montagnes de déchets et des décharges saturées
information fournie par AFP 17/02/2026 à 08:38

Un tas d'ordures sur la voie publique à Jakarta, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Un tas d'ordures sur la voie publique à Jakarta, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Rues encombrées d'ordures, décharges saturées et peu de solutions à court terme: Jakarta, métropole la plus peuplée du monde, fait face à une crise des déchets qui empire chaque année.

La capitale indonésienne et ses villes satellites abritent 42 millions d'habitants qui produisent 14.000 tonnes de déchets par jour, exerçant une pression croissante sur les huit sites d'enfouissement de la région, presque tous saturés.

"L’odeur est épouvantable, très forte. C'est aussi désagréable à regarder", déplore Nurhasanah, vendeuse sur un marché du sud de la métropole et qui, comme beaucoup d’Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.

Près de son étal de café et de snacks, les poubelles s'entassent, faisant fuir les clients.

Selon les experts, la croissance démographique, la hausse des revenus entraînant une consommation accrue et le manque chronique de contrôle du tri et d'élimination des déchets expliquent cette crise.

Une enfant porte un objet récupéré dans un tas d'ordures sur une voie publique à Jakarta, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Une enfant porte un objet récupéré dans un tas d'ordures sur une voie publique à Jakarta, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Même la gigantesque décharge de Bantar Gebang, l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, qui s'étend sur plus de 110 hectares et contient quelque 55 millions de tonnes de déchets est déjà saturée, selon des médias locaux.

- Nuées de mouches -

A Tangerang Sud, au sud-est de Jakarta, les piétons, pris de haut-le-cœur, chassent des nuées de mouches dans des rues jonchées de détritus.

Vue aérienne d'engins de chantier sur un tas d'ordures à la décharge de Cipeucang, dans le sud de Tangerang, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Vue aérienne d'engins de chantier sur un tas d'ordures à la décharge de Cipeucang, dans le sud de Tangerang, le 20 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

"Nous, les citoyens, payons des impôts, non ? Alors pourquoi le gouvernement se comporte-t-il ainsi ? La gestion des déchets devrait être sa responsabilité", lance Muhammad Arsil, un chauffeur de moto-taxi de 34 ans.

Selon une autre habitante, Delfa Desabriyan, les gens jettent leurs ordures dans la rue parce que la décharge locale est pleine. "Franchement, c'est agaçant. Et quand on a envie de manger, je perds l'appétit. L'odeur est tout simplement repoussante", témoigne cette employée de commerce de 19 ans.

La décharge locale ne peut accueillir que 400 tonnes de déchets, bien moins que les 1.100 tonnes produites quotidiennement, selon les autorités locales.

Mais le problème dépasse les limites de la capitale. Le président Prabowo Subianto a averti que la quasi-totalité des décharges du pays seront saturées d'ici 2028.

Des centaines de personnes continuent d'utiliser des décharges à ciel ouvert, illégales. Les déchets sont souvent brûlés, libérant des particules potentiellement dangereuses et qui contribuent à la pollution atmosphérique chronique des grandes villes du pays.

Des engins de chantier nivellent un énorme tas de déchets à la décharge de Cipayung à Depok, le 15 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Des engins de chantier nivellent un énorme tas de déchets à la décharge de Cipayung à Depok, le 15 janvier 2026 en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

En 2022, un tas d'ordures de 30 mètres à Cipayung a provoqué un glissement de terrain qui a détruit un pont. "Si les ordures continuent de s'accumuler, celles du dessus finiront par glisser à nouveau", craint Muhammad Rizal, un habitant du quartier interrogé par l'AFP.

Un autre éboulement de déchets avait tué 143 personnes en 2005 dans une autre décharge à Cimahi, dans l'ouest de Java, provoqué par une explosion de méthane et de fortes pluies.

- "Investissement substantiel" -

Le gouvernement affirme qu'il prévoit de fermer définitivement plusieurs décharges, notamment celles de Tangerang Sud et de Cipayung, pour lancer 34 projets prévus d'ici deux ans.

"Il s'agit d'un investissement substantiel, de près de 3,5 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros), a déclaré Prabowo la semaine dernière.

Wahyu Eka Styawan de l'ONG WALHI, devant un centre de collecte qui rachète les matériaux recyclables, le 4 février 2026 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Wahyu Eka Styawan de l'ONG WALHI, devant un centre de collecte qui rachète les matériaux recyclables, le 4 février 2026 à Jakarta, en Indonésie ( AFP / BAY ISMOYO )

Mais, tempère Wahyu Eka Styawan de l'ONG WALHI, les usines prévues ne régleront pas le problème du manque de tri et de recyclage.

"C’est un problème complexe, un mélange de manque de sensibilisation, de politiques inadaptées et d'une certaine incohérence dans la mise en œuvre de la gestion des déchets", indique-t-il à l'AFP.

Une réforme du système de gestion des déchets est nécessaire, alors qu'il repose encore sur le modèle collecte-transport-élimination sans privilégier la réduction au niveau des ménages, ajoute-t-il.

Sollicitée par l'AFP, l'Agence environnementale de Jakarta n'a pas répondu.

Pour Nur Azizah, experte en gestion des déchets à l'université Gadjah Mada de Yogyakarta, le manque d'éducation de la population par les autorités et l'absence d'application de la loi expliquent en partie cette situation.

"Le problème réside dans les modes de consommation, il faut donc corriger notre façon de consommer", préconise-t-elle.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Carnaval de Rio: les écoles de samba ouvrent la deuxième nuit de festivités
    Carnaval de Rio: les écoles de samba ouvrent la deuxième nuit de festivités
    information fournie par AFP Video 17.02.2026 08:37 

    Dans une explosion de couleurs vives et une esthétique psychédélique, l’école de samba Mocidade Independente de Padre Miguel a ouvert la deuxième nuit de défilés au Sambodrome de Rio de Janeiro avec un hommage à la défunte Rita Lee, icône du rock brésilien et compositrice ... Lire la suite

  • Deuxième session de négociations trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine
    Nouveau pourparlers Ukraine-Russie, centrés sur les territoires
    information fournie par Reuters 17.02.2026 08:30 

    par John Revill Des délégations ukrainienne et russe se réunissent mardi à Genève pour ‌un nouveau cycle de deux jours de négociations chapeautées par les Etats-Unis en vue d'avancer vers une issue à leur conflit, une réunion qui devrait être centrée ​sur la question ... Lire la suite

  • Le Hyatt Regency hotel à Mainz, en Allemagne. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Un dirigeant du groupe hôtelier Hyatt démissionne pour des liens avec Epstein
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.02.2026 08:24 

    Le président exécutif du groupe hôtelier américain Hyatt, Thomas Pritzker, a démissionné lundi après la divulgation de mails révélant ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Cet homme d'affaire américain a maintenu le contact avec Jeffrey Epstein bien ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Nestlé: le nouveau patron sous pression pour les résultats annuels
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.02.2026 08:20 

    Le nouveau patron de Nestlé sera sous forte pression jeudi pour la présentation des résultats annuels du groupe, durant laquelle il prévoit également de faire un point sur la stratégie, en plein marasme autour du rappel massif de laits infantiles. Arrivé aux commandes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank