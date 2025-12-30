 Aller au contenu principal
Pour l'amour d'El Kaabi et des retournés acrobatiques
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 01:37

Le corps à l'horizontale, la tête en bas, le ballon au fond des filets Après son retourné contre les Comores, Ayoub El-Kaabi a récidivé contre la Zambie. Le Marocain prouve qu'il est capable de répéter un des plus beaux gestes du foot, qui évoque Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimović, le hip-hop et ... son passé de charpentier.

Il y a l’exploit, la prouesse, qui tient à la souplesse du buteur, à son énorme dextérité. Marquer deux bicyclettes en trois matchs officiels est tout simplement dingue. Il y a aussi l’utile, le truc qui ne sert pas qu’à faire le tour des réseaux sociaux. Après avoir inscrit un retourné contre les Comores, Ayoub El Kaabi a récidivé contre la Zambie, et valide la qualification du Maroc en huitièmes de finale de sa CAN. C’est magnifique.

The kind of finish you watch once, then again and again and again. Ft. Ayoub El Kaabi. 🤯🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/iLhQSOo9Kr…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

