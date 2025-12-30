Pour l'amour d'El Kaabi et des retournés acrobatiques

Le corps à l'horizontale, la tête en bas, le ballon au fond des filets Après son retourné contre les Comores, Ayoub El-Kaabi a récidivé contre la Zambie. Le Marocain prouve qu'il est capable de répéter un des plus beaux gestes du foot, qui évoque Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimović, le hip-hop et ... son passé de charpentier.

Il y a l’exploit, la prouesse, qui tient à la souplesse du buteur, à son énorme dextérité. Marquer deux bicyclettes en trois matchs officiels est tout simplement dingue. Il y a aussi l’utile, le truc qui ne sert pas qu’à faire le tour des réseaux sociaux. Après avoir inscrit un retourné contre les Comores, Ayoub El Kaabi a récidivé contre la Zambie, et valide la qualification du Maroc en huitièmes de finale de sa CAN. C’est magnifique.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com