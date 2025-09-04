Pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps est « un monument du football français »
Touche pas à mon boss.
C’est la dernière rentrée de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, et Kylian Mbappé n’a pas échappé à une question sur celui qui l’a lancé chez les Bleus et qui l’accompagne depuis ses débuts sous le maillot tricolore , ce jeudi en conférence de presse.…
CG pour SOFOOT.com
