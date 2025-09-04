 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps est « un monument du football français »
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 18:28

Pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps est « un monument du football français »

Pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps est « un monument du football français »

Touche pas à mon boss.

C’est la dernière rentrée de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, et Kylian Mbappé n’a pas échappé à une question sur celui qui l’a lancé chez les Bleus et qui l’accompagne depuis ses débuts sous le maillot tricolore , ce jeudi en conférence de presse.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le meneur des Bleus Elie Okobo s'envole pour un layup facile contre l'Islande à l'Euro, le 4 septembre 2025 à Katowice, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Euro de basket: la France écrase l'Islande en attendant les 8es
    information fournie par AFP 04.09.2025 19:16 

    Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et les 8es de finale, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes de l'Euro de basket. Dans quelques heures, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé : « Est-ce qu'on joue trop ? Non, ma réflexion a évolué »
    Kylian Mbappé : « Est-ce qu'on joue trop ? Non, ma réflexion a évolué »
    information fournie par So Foot 04.09.2025 18:16 

    Cadences avec la star. À la veille de la rentrée des Bleus en Pologne, où ils affronteront l’Ukraine pour lancer leur campagne de qualifications pour le Mondial 2026, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse, à Wrocław. Avec le sourire, des petits mots ... Lire la suite

  • David De Gea : « On peut très bien se passer du football »
    David De Gea : « On peut très bien se passer du football »
    information fournie par So Foot 04.09.2025 17:54 

    DDG ouvre les portes de son monde. Arrivé à Florence après un an sans jouer à l’été 2024, David De Gea (34 ans) a rapidement mis tout le monde d’accord en Serie A et s’est imposé comme l’un des meilleurs portiers du championnat italien. Au sein de l’imposant et ... Lire la suite

  • Des jeunes joueurs anglais victimes de racisme en marge d’un match contre le Venezuela
    Des jeunes joueurs anglais victimes de racisme en marge d’un match contre le Venezuela
    information fournie par So Foot 04.09.2025 17:25 

    Encore un match, encore une tâche. À Duisbourg, l’Angleterre U17 a battu le Venezuela 2-1, mais l’important n’était pas le score. L’important, c’est que le match a dû être arrêté deux fois, parce que des gamins de 16 ans, censés être au centre d’un simple tournoi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank