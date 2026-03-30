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Pour João Pedro, l’équipe du Brésil n’a rien à envier à celle de 2002
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 16:15

Pour João Pedro, l’équipe du Brésil n’a rien à envier à celle de 2002

Pour João Pedro, l’équipe du Brésil n’a rien à envier à celle de 2002

Un petit peu prétentieux ce João Pedro ? Dans une interview accordée au média américain ESPN, l’attaquant de Chelsea n’a pas mâché ses mots en comparants certains joueurs de la Seleção actuelle aux gloires d’antan de « l’éternel pays d’avenir », comme le disait Clémenceau. « À l’époque, on avait Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mais si on regarde le football d’aujourd’hui, le Brésil compte encore des joueurs de ce calibre, assure-t-il. Il y a Vini au Real Madrid, Raphinha à Barcelone, Estêvão et moi à Chelsea, et Andrey aussi. »

En attaque, trois Ballons d’or à zéro

Le jeu des comparaisons, vraiment ? Entre l’équipe sacrée en finale de la Coupe du monde 2002 contre l’Allemagne et celle alignée face aux Bleus la semaine dernière, pas sûr qu’il y ait match. Marcos dans les cages, très bien. En défense, on trouve du Roque Junior, Lucio ou Edmilson pour accompagner deux pistons, Cafu et Roberto Carlos. Un mur à quatre buts encaissés sur toute la compétition, plus fiable a priori que Bremer, Leo Pereira, Santos ou Wesley Franca.…

TC pour SOFOOT.com

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