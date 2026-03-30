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Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 17:34

Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN

Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN

Le Sénégalais le plus aimé d’Algérie, c’est Pape Gueye . Seul buteur en finale de CAN, il est celui qui a permis aux siens de remporter le fameux trophée . Enfin, « remporter », ça, on verra.

Né à Montreuil avant de toucher ses premiers ballons en bas des HLM de Blanc-Mesnil, le milieu de 27 ans vit aujourd’hui à Vila-real, un village espagnol presque côtier où l’air méditerranéen lui permet de décompresser après cette finale de CAN au scénario hollywoodien .…

EA pour SOFOOT.com

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