Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN
Le Sénégalais le plus aimé d’Algérie, c’est Pape Gueye . Seul buteur en finale de CAN, il est celui qui a permis aux siens de remporter le fameux trophée . Enfin, « remporter », ça, on verra.
Né à Montreuil avant de toucher ses premiers ballons en bas des HLM de Blanc-Mesnil, le milieu de 27 ans vit aujourd’hui à Vila-real, un village espagnol presque côtier où l’air méditerranéen lui permet de décompresser après cette finale de CAN au scénario hollywoodien .…
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