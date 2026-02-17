 Aller au contenu principal
Pour Hansi Flick, les arbitres sont aussi mauvais que son Barça
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 11:35

Sale semaine à Barcelone. Quelques jours après la claque reçue face à l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi, les Catalans ont une nouvelle fois chuté ce lundi soir, cette fois-ci contre le Gérone de Thomas Lemar (2-1). Et, comme après la défaite face à la bande d’Antoine Griezmann, l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, s’en est pris à l’arbitrage .

Selon lui en effet, une faute aurait dû être sifflée quelques instants avant le deuxième but géronais , Jules Koundé s’étant fait marcher sur le pied par Claudio Echeverri. En conférence de presse après le match, Flick a exprimé toute sa frustration . « Pour vous, est-ce qu’il y avait faute ? » , a-t-il demandé à l’assistance. « Pour moi, oui » , a acquiescé un journaliste présent. « Merci beaucoup, je n’ai rien à ajouter » , a conclu l’entraîneur barcelonais.…

CMF pour SOFOOT.com

