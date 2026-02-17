Nicolas Jackson ne devrait pas s'éterniser au Bayern Munich

Une tête manquera à l’Oktoberfest l’automne prochain. Nicolas Jackson, buteur sénégalais prêté par Chelsea au Bayern Munich, ne devrait pas s’éterniser en Bavière . Selon The Times , Jackson retournera à Londres en juin puisqu’il n’a pas joué assez de matchs avec le Bayern Munich .

En effet, dans l’accord de son prêt, une clause d’obligation d’achat se déclenche si le joueur cumule 40 apparitions et joue au moins 45 minutes dans chacune d’elles. Si Jackson avait joué ce nombre de matchs, le Bayern aurait dû payer un peu plus de 60 millions d’euros au club londonien, en plus des 16 millions d’indemnité de prêt . 76 millions pour Nicolas Jackson, donc……

EA pour SOFOOT.com