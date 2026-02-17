Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup

Le petit poucet sort par la grande porte. C’était la belle histoire de l’année en FA Cup : le Macclesfield FC, club de sixième division, était parvenu à éliminer en janvier Crystal Palace, tenant en titre. Malheureusement, l’aventure s’est terminée au 4 e tour, ce lundi soir face à Brentford .

Et, une fois n’est pas coutume, les Silkmen (« hommes de soie », en VF) ont tenu le match contre un poids lourd . Dans un Moss Rose bouillant, les hommes de John Rooney (frère de vous-savez-qui) dominent la première mi-temps, sans parvenir à ouvrir le score.…

CMF pour SOFOOT.com