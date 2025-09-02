 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour Florian Maurice, le mercato de l’OGC Nice a été « difficile »
02/09/2025

Il n’est sûrement pas le seul à penser ça.

Interviewé par L’Equipe , le directeur sportif de l’OGC Nice Florian Maurice est revenu sur le mercato opéré par son club. Malgré quelques grosses ventes (Jean-Clair Todibo à West Ham pour 40 millions, Evann Guessand à Aston Villa pour 30, Marcin Bulka à Neom et Badredine Bouanani à Stuttgart pour 15 chacun), les renforts ont été timides : six recrues achetées pour un total de 33,5 millions d’euros et deux prêts.

