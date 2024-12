information fournie par So Foot • 19/12/2024 à 20:17

Pour faire vriller ses adversaires, Jamie Vardy apprend des insultes dans toutes les langues

Une teigne.

Ce jeudi, The Telegraph explore le personnage Jamie Vardy dans un article qui lui est consacré. Le quotidien anglais détaille ainsi les habitudes de l’attaquant de Leicester. Il est donc question des fameux trois Red Bull d’avant-match ( « un à la maison, un au stade avec une omelette au fromage et au jambon, et un autre avant le coup d’envoi, généralement avec un double expresso » ), mais aussi de sa méthode pour faire sortir de leur match les défenseurs qui lui font face : avant une rencontre, le meilleur joueur de Premier League 2015-2016 aurait pour rituel d’apprendre des insultes dans la langue maternelle de ses futurs adversaires, pour ensuite réciter ses cours durant la partie. Un vrai polyglotte.…

JB pour SOFOOT.com