Pour diffuser du Mondial 2026 en France, c’est tout un programme
29/01/2026 à 20:55

Pour diffuser du Mondial 2026 en France, c’est tout un programme

Pour diffuser du Mondial 2026 en France, c’est tout un programme

Alors que la Coupe du monde démarre dans un peu plus de quatre mois, les spectateurs français ne savent pas encore sur quelle chaîne ils pourront vibrer au début de l’été, en plus de M6. Une incertitude renforcée par l’entrée dans la danse de Ligue 1+, qui espère bouleverser les habitudes. Mais pourquoi ? Et avec quelles conséquences ?

→ Pourquoi Ligue 1+ se positionne-t-il sur la Coupe du monde ?

Selon L’Équipe et Le Monde , avec l’AFP, l’affaire serait bouclée. Invité surprise, Ligue 1+ devrait acquérir l’intégralité des droits de diffusion pour la Coupe du monde au Canada, États-Unis et Mexique, soit un total de 104 matchs (dont 54 en codiffusion avec M6). L’accord doit encore être validé par le conseil de la FIFA (habitué à négocier avec Nicolas de Tavernost, qui avait déjà négocié pour la chaîne en clair), mais qui laisse entrevoir une bonne surprise pour le million de fidèles qui ont accordé leur confiance au nouveau venu en début de saison. Une décision validée par les collèges de Ligue 1 et Ligue 2 (à l’exception de Nasser al-Khelaïfi, également patron de Bein Media Group), alignés sur le choix stratégique que constitue l’acquisition de ces droits. Ce deal pourrait permettre de ne pas perdre d’abonnés pendant la longue trêve d’été, mais peut-être à réfléchir à changer (au moins momentanément) de nom ?

→ Quelles conséquences pour Bein Sports ?

En faisant le pari de la Coupe du monde, Ligue 1+ marche clairement sur les plates-bandes de Bein Sports, qui tenait ce rôle de diffuseur de l’intégralité de chaque édition depuis sa création en 2012. Un nouveau coup de froid dans les relations entre la LFP et la chaîne qatarie, qui ne retransmettra plus le moindre match de Ligue 1 la saison prochaine (et ne versera donc plus un centime à la ligue). Un nouvel épisode d’une querelle qui est allée jusque devant la justice, le tribunal des activités économiques de Paris ayant récemment condamné Bein à verser les 14 millions d’euros qu’il devait encore dans le cadre de son contrat de droits TV. « Il serait intéressant de connaître la justification d’un investissement de 20 millions d’euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour des droits dont certains matchs seront disponibles en clair et dont les autres seront diffusés dans la nuit » , grince d’ailleurs un membre de la chaîne proche du dossier dans les colonnes de L’Équipe . Reste désormais à savoir quelles seront les consé

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Sport
