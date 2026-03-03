En République tchèque, un entraîneur évite la prison après avoir filmé ses joueuses à leur insu

Après une histoire semblable survenue en Autriche, la FIFPRO, syndicat mondial des joueurs et joueuses, met ce mardi la lumière sur une affaire de harcèlement sexuel dans le football tchèque.

Entraîneur de la section féminine du 1.FC Slovacko , l’un des principaux clubs du championnat féminin, Petr Vlachovsky a filmé sur une période de quatre ans des joueuses dans les vestiaires et la douche , à l’aide d’une caméra cachée dans son sac à dos. La plus jeune d’entre elles avait 17 ans au moment des faits. Également pris en possession de matériel pédopornographique, l’entraîneur a été arrêté en septembre 2023 , après que la police a découvert des images publiées sur Internet.…

CMF pour SOFOOT.com