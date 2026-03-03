 Aller au contenu principal
Un joueur de Leicester envoyé en prêt à cause d’une humiliation au billard ?
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 16:59

Il y a des soirs où il faut savoir rentrer la boule noir plus tôt que prévu… Comme l’a raconté le joueur d’Everton, Kiernan Dewsbury-Hall , dans une interview accordée au Daily Mail , il a été prêté à Blackpool en janvier 2020, seulement une semaine après avoir battu son entraîneur de l’époque à Leicester, Brendan Rodgers, au billard .

Selon le milieu de terrain, Rodgers avait organisé un tournoi de billard et était sûr de lui dès le départ . Lors du premier tour, l’entraîneur nord-irlandais et Dewsbury-Hall se sont affrontés. Le joueur explique que la partie ne s’est pas du tout déroulée comme prévu pour l’actuel coach d’Al-Qadsiah : « Pas mal de gens regardaient et je l’ai battu 3-0, et on pouvait voir qu’il était furieux. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
