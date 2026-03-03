Et si pour réussir sous les ordres de Fàbregas, il fallait aussi savoir cuisiner par soi-même ?

On s’en serait presque pas douté vu le bonhomme. Lucas Da Cunha adore Cesc Fàbregas. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le capitaine français de Côme est revenu sur la manière dont l’Espagnol façonne son effectif à travers de solides points tactiques . De quoi permettre au club lombard de pointer aujourd’hui à la sixième place de Serie A.

Une position que le natif de Roanne n’imaginait sans doute pas lorsqu’il est arrivé là-bas en 2023. Côme évoluait alors en Serie B et Da Cunha pouvait compter sur Fàbregas comme… coéquipier. « Avec lui, tu dois être toujours disponible, en mouvement, capable de lire le jeu et avoir une grande capacité d’adaptation, explique l’ex-milieu de Lausanne. Avec Fàbregas, les joueurs sont des « mini-coaches ». Le plan tactique est vachement important. Mais nous devons aussi pouvoir nous en sortir par nous-mêmes sur le terrain. » …

SW pour SOFOOT.com