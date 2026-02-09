Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo

Il va finir par s’en lasser. Kylian Mbappé n’en finit plus de marquer. Encore buteur dans la victoire 0-2 du Real Madrid à Valence, le Français est déjà à 23 buts en Liga cette saison.

Toutes compétitions confondues, son compteur indique 38 pions en 31 matchs . Des statistiques qui ne laissent pas son entraîneur, Álvaro Arbeloa, indifférent. « On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano , et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui », salue le coach madrilène.…

EA pour SOFOOT.com