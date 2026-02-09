Le mariage entre le Bayern et Upamecano bientôt prolongé ?

Encore un happy end pour le Bayern. Ce dimanche soir, le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a confirmé la prochaine prolongation de contrat de Dayot Upamecano .

Invité de l’émission Blickpunkt Sport , le dirigeant munichois a validé les informations de la presse allemande faisant état d’un accord total entre le joueur et le club. « La poignée de main a déjà eu lieu il y a quelques jours » , a-t-il précisé. Si la signature officielle n’a pas encore été apposée, Dreesen assure qu’il ne s’agit plus que d’une simple formalité.…

JE pour SOFOOT.com