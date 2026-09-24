Pour Anthony Gordon, l'Angleterre ne doit surtout pas imiter l'Espagne

Le kick and rush de retour ? Anthony Gordon, nouveau joueur de Barcelone, voit sans doute d’un œil différent la confrontation entre l’Angleterre et l’Espagne. Après quelques semaines en Catalogne, il dresse un constat sur le style de jeu des Espagnols et des Anglais.

« Je m’exprime ici en partant du constat que j’ai l’impression que nous essayons de copier l’Espagne , a-t-il déclaré en conférence de presse, ce jeudi. Comme je suis en Espagne, je sais que nous avons des joueurs tout aussi bons, mais ils ont des qualités différentes. Alors pourquoi essayez-vous de faire en sorte que ces joueurs soient identiques aux joueurs espagnols ? Parce que les joueurs espagnols n’ont pas ce que nous avons, et vice versa. » …

LP pour SOFOOT.com