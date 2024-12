Pour Adi Hütter, Monaco a été « bon et très courageux »

Tarif princier.

Expulsé en toute fin de rencontre, contrairement à Wilfried Singo 70 minutes plus tôt, Adi Hütter a vécu une fin de rencontre houleuse face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir. Pas de quoi noircir le tableau pour autant, le technicien asémiste retient avant tout « un gros match, avec beaucoup d’intensité, deux équipes qui jouaient vers l’avant » et estime que ses poulains ont été « très bons et très courageux en seconde période, en recollant au score. » Ca, c’était avant que le PSG ne s’envole définitivement par l’entremise d’Ousmane Dembélé avant de dérouler, mais pour Hütter, on retiendra que, au-delà de la déception, « on ne peut pas en vouloir aux joueurs pour ce qu’ils ont montré ». Sauf à Singo peut-être ? « J’étais trop loin. Je m’excuse auprès de Donnarumma, mais ça arrive dans le foot, ce n’était pas intentionnel de la part de Wilfried, il voulait sauter au-dessus de lui. » …

JD pour SOFOOT.com