Portugal: léger recul du chômage en avril à 5,7%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le taux de chômage au Portugal a légèrement reculé en avril, pour s'établir à 5,7%, contre 5,8% le mois précédent, grâce notamment à une amélioration de l'emploi chez les jeunes, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Le mois dernier, le Portugal comptait 322.000 chômeurs, selon l'office statistique.

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans s'est établi à 17,9%, "soit son plus bas niveau depuis octobre 2022", lorsqu'il s'était établi à 17,5%, a souligné l'Ine.

L'office des statistiques a confirmé par ailleurs la stagnation de l'activité économique au premier trimestre 2026 par rapport aux trois derniers mois de 2025, et une croissance de 2,3% du produit intérieur brut (PIB) en glissement annuel sur cette période, selon une deuxième estimation.

La stagnation au premier trimestre par rapport au trimestre précédent s'explique notamment par l'impact négatif de la demande extérieure, les importations de biens et services ayant augmenté plus rapidement que les exportations.

Fin mars, la Banque du Portugal avait abaissé sa prévision de croissance économique pour cette année, désormais estimée à 1,8% contre 2,3% précédemment, en raison notamment du conflit au Moyen-Orient.

Pour cette année, la banque centrale portugaise prévoit un taux de chômage à 5,9%, puis à 5,8% les deux années suivantes.