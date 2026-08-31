Portugal: la croissance s'accélère, portée par les exportations

Le port industriel de Sines, dans le sud du Portugal, le 30 juin 2012. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% au deuxième trimestre, après une hausse de 0,1% en début d'année, grâce notamment à une hausse des exportations, selon une deuxième estimation publiée lundi par l'Institut national des statistiques (Ine).

"La contribution de la demande extérieure nette a été décisive pour cette évolution", a souligné l'Ine, en confirmant une première estimation de la croissance économique divulguée fin juillet.

Au deuxième trimestre, les exportations ont progressé de 2,5% par rapport aux trois mois précédent, après une hausse de 1,9% entre janvier et mars. En glissement annuel, elles ont augmenté de 4%.

Sur un an, le PIB du Portugal trimestre a progressé de 2,5% entre avril et juin.

La demande intérieure a en revanche très légèrement progressé (+0,1%).

L'office statistique portugais a également publié lundi une première estimation de l'inflation du mois d'août.

L'indice des prix à la consommation a progressé en glissement annuel de 3,3% en août, contre 3% en juillet, principalement sous l'effet de la hausse des prix du carburant.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 12,2% en août, contre 8,7% en juillet.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1%, après un recul de 0,5% en juillet.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a enregistré en août une hausse de 3,6% sur un an, après 3,1% en juillet.

Et, sur le marché du travail, le taux de chômage est resté stable en juillet par rapport au mois précédent, à 5,7%, a encore annoncé l'institut statistique.

Sur cette période, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a toutefois augmenté, s'établissant à 20,1% contre 19,9% le mois précédent.