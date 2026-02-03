 Aller au contenu principal
Porté par ses français, Milan mange Bologne et étend sa série
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 22:44

Porté par ses français, Milan mange Bologne et étend sa série

Porté par ses français, Milan mange Bologne et étend sa série

Bologne 0-3 Milan

Buts : Loftus-Cheek (20 e ), Nkunku (SP, 39 e ) et Rabiot (48 e )

La ballade du soir. Entre les Thuram, Pierre Kalulu, Manu Koné, Mike Maignan, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et peut-être Christopher Nkunku (voire Ange-Yoan Bony ?), la liste de Didier Deschamps au Mondial 2026 aura une bonne saveur italienne, comme en 1998. L’AC Milan bat largement Bologne (3-0) et reste deuxième de Serie A. Si l’Inter reste à cinq points, son rival peut remercier ses français : un but, une passe dé pour Adrien Rabiot, du combat pour Youssouf Fofana, un dixième clean sheet cette saison pour Mike Maignan, et un Christopher Nkunku qui fait gonfler ses ballons de baudruche. Le premier, homme du match ce soir, a déjà été décisif à huit reprises cette saison en championnat (avec huit buts et huit passes décisives).…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

