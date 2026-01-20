Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

Inter Milan 1-3 Arsenal

Buts : Sučić (18 e ) pour les Nerazzurri // G. Jesus (10 e et 31 e ) et Gyökeres (84 e ) pour les Gunners

Reçus sept sur sept. Où s’arrêtera Arsenal ? En déplacement sur la pelouse de l’Inter, les Gunners ont enchaîné une septième victoire de rang en Ligue des champions et se rapprochent de la première place de cette phase de ligue (1-3). Une domination permise notamment par un doublé de Gabriel Jesus, décisif pour sa première titularisation de la saison dans la compétition. Le Brésilien se jette d’abord pour tacler au fond un ballon de Jurriën Timber (0-1, 10 e ), puis termine à bout portant sur un énième corner gagnant, remisé par Leandro Trossard (1-2, 31 e ) . Entre-temps, Petar Sučić avait égalisé d’une belle frappe en lucarne (1-1, 18 e ) , mais les Intéristes auront par la suite été bien trop impuissants pour espérer mieux.…

TB pour SOFOOT.com