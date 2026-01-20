 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 23:01

Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

Porté par Gabriel Jesus, Arsenal poursuit son sans-faute à Milan

Inter Milan 1-3 Arsenal

Buts : Sučić (18 e ) pour les Nerazzurri // G. Jesus (10 e et 31 e ) et Gyökeres (84 e ) pour les Gunners

Reçus sept sur sept. Où s’arrêtera Arsenal ? En déplacement sur la pelouse de l’Inter, les Gunners ont enchaîné une septième victoire de rang en Ligue des champions et se rapprochent de la première place de cette phase de ligue (1-3). Une domination permise notamment par un doublé de Gabriel Jesus, décisif pour sa première titularisation de la saison dans la compétition. Le Brésilien se jette d’abord pour tacler au fond un ballon de Jurriën Timber (0-1, 10 e ), puis termine à bout portant sur un énième corner gagnant, remisé par Leandro Trossard (1-2, 31 e ) . Entre-temps, Petar Sučić avait égalisé d’une belle frappe en lucarne (1-1, 18 e ) , mais les Intéristes auront par la suite été bien trop impuissants pour espérer mieux.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank