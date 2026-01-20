Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions

Qui a dit qu’on ne pouvait pas dire du bien de l’OM un soir de match du PSG ? Il n’y avait finalement rien de trop surprenant à voir les champions d’Europe se ramasser, ce mardi, sur la pelouse du Sporting (2-1) : c’est une vilaine habitude des clubs français en Ligue des champions.

Le Portugal, une terre qui ne réussit pas aux clubs français

Comme rapporté par le roi des archives Statsdufoot, les pensionnaires de Ligue 1 n’ont gagné qu’un seul de leurs 24 déplacements au Portugal en Ligue des champions, hors tours préliminaires et barrages. En gros, en phase de groupes comme dans les matchs à élimination directe, c’est toujours la même limonade.…

CG pour SOFOOT.com