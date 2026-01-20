 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 23:34

Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions

Pourquoi l’OM sauve l’honneur du football français au Portugal en Ligue des champions

Qui a dit qu’on ne pouvait pas dire du bien de l’OM un soir de match du PSG ? Il n’y avait finalement rien de trop surprenant à voir les champions d’Europe se ramasser, ce mardi, sur la pelouse du Sporting (2-1) : c’est une vilaine habitude des clubs français en Ligue des champions.

Le Portugal, une terre qui ne réussit pas aux clubs français

Comme rapporté par le roi des archives Statsdufoot, les pensionnaires de Ligue 1 n’ont gagné qu’un seul de leurs 24 déplacements au Portugal en Ligue des champions, hors tours préliminaires et barrages. En gros, en phase de groupes comme dans les matchs à élimination directe, c’est toujours la même limonade.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank