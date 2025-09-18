 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pornographie en ligne: un député signale Free à l'Arcom
information fournie par AFP 18/09/2025 à 20:18

Le député PS Thierry Sother a annoncé jeudi qu'il saisissait l'Arcom, le gendarme du numérique, à la suite de la mise à disposition gratuite par Free d'un VPN permettant de contourner l'obligation de certifier son âge pour accéder à des sites pornographiques ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le député PS Thierry Sother a annoncé jeudi qu'il saisissait l'Arcom, le gendarme du numérique, à la suite de la mise à disposition gratuite par Free d'un VPN permettant de contourner l'obligation de certifier son âge pour accéder à des sites pornographiques ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le député PS Thierry Sother a annoncé jeudi qu'il saisissait l'Arcom, le gendarme du numérique, à la suite de la mise à disposition gratuite par Free d'un VPN permettant de contourner l'obligation de certifier son âge pour accéder à des sites pornographiques.

Une loi entrée en vigueur cette année interdit aux mineurs l'accès aux sites pornographiques. Mais l'opérateur Free a annoncé mardi mettre gratuitement à disposition de ses abonnés à ses offres mobiles un réseau privé virtuel (VPN), un logiciel qui permet de cacher sa localisation réelle.

"Ce dispositif permet à tous les abonnés -sans distinction d'âge- de masquer leur adresse IP, de simuler une connexion depuis l'Italie ou les Pays-Bas et donc de contourner les mesures de restriction d'accès à certains sites, y compris celles liées à la protection des mineurs", explique le député du Bas-Rhin dans un communiqué.

L'initiative de Free "soulève de graves préoccupations", poursuit-il. "En offrant aux mineurs un moyen simple d'échapper à ces dispositifs, Free compromet directement l'efficacité et la portée de cette législation" sur la vérification de l'âge.

Au-delà de cette loi, le VPN de Free "menace l'ensemble des futures régulations numériques visant à protéger les mineurs et les internautes français", avertit M. Sother.

"En particulier, le projet annoncé par le gouvernement d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans deviendrait inapplicable si des opérateurs fournissent eux-mêmes des outils généralisés de contournement".

Dénonçant "un risque majeur pour la santé de nos enfants", le député annonce avoir saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) "afin qu'elle enjoigne sans délai à l'entreprise Free de prendre les dispositions nécessaires au respect de la loi".

"Le service VPN proposé par Free est un service qui existe déjà par ailleurs, et qui est proposé par de très nombreux acteurs du marché, en France comme à l'international", s'est défendu auprès de l'AFP l'opérateur.

Free a aussi précisé offrir "un contrôle parental gratuit sur les offres mobiles", qui reste actif lorsque le VPN est activé, et permettre aux parents de garder le contrôle sur la ligne secondaire de leur enfant.

Cinq sites internet pornographiques, qui avaient reçu une mise en demeure en août, ont mis en place des mesures de vérification de l'âge de leurs utilisateurs, a indiqué l'Arcom le mois dernier.

Le géant du secteur Aylo, maison mère des plateformes Youporn, Pornhub et Redtube, a en revanche suspendu ses sites en France.

Selon une étude menée sur le premier semestre 2024 par l'Arcom, près de 40% des enfants en France accèdent à des sites pornographiques chaque mois.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, avant une conférence de presse au Centre Operationnel de Gestion Interministérielle des Crises, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau
    information fournie par AFP 18.09.2025 21:10 

    "La France n'a pas été bloquée" jeudi lors de la journée de mobilisation sociale, qui a rassemblé 506.000 personnes dans le pays, dont 55.000 à Paris, s'est félicité le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Le ministre a annoncé, peu après 20H00, ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Climat: les Etats européens se contentent d'un compromis a minima pour 2035
    information fournie par AFP 18.09.2025 20:43 

    Les pays européens ont approuvé jeudi un compromis a minima sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035, pour ne pas arriver les mains vides à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine, et à la COP30 au Brésil en novembre. ... Lire la suite

  • Paris: dispersion de la manifestation sous tension
    Paris: dispersion de la manifestation sous tension
    information fournie par AFP Video 18.09.2025 20:34 

    Le cortège parisien, parti de la place de la Bastille peu après 14H00 jeudi, a terminé sa route place de la Nation, où des tensions entre les forces de l'ordre et certains manifestants ont éclaté.

  • Journée de mobilisation à Paris: "On a besoin d'espoir"
    Journée de mobilisation à Paris: "On a besoin d'espoir"
    information fournie par AFP Video 18.09.2025 20:33 

    "C'est toujours des menaces. C'est jamais de nous donner un peu d'avenir, un peu d'espoir. Et en ce moment, on a quand même un peu besoin d'espoir", a confié une manifestante jeudi à Paris.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank