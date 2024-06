Popularité : la cote d'Emmanuel Macron chute, Jordan Bardella en tête du classement de la confiance

Emmanuel Macron voit sa cote de confiance baisser à son plus bas niveau depuis mars dernier.

Emmanuel Macron à Paris, le 26 juin 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Trois semaines après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron perd six points de popularité en un mois (36%), selon un sondage Toluna-Harris interactive- LCI publié vendredi 28 juin. De son côté, le président du RN Jordan Bardella devient la personnalité en qui les Français ont le plus confiance (40%).

En revanche, le contexte politique n'affecte pas la confiance que les Français accordent à Gabriel Attal : le Premier ministre reste stable, à 43%. Les ministres eux non plus ne pâtissent pas de la dissolution. Leur cote de confiance reste globalement stable, le plus populaire d'entre eux, Gérald Darmanin, à l'Intérieur, gagnant deux points (35%).

Ruffin en hausse, Mélenchon en baisse

Pour la première fois, Jordan Bardella, qui se voit Premier ministre si le RN emportait la majorité absolue à l'issue des législatives , détrône Édouard Philippe à la première place des personnalités politiques (hors couple exécutif), 40% des personnes interrogées lui faisant confiance (+3 points), contre 39% pour le maire du Havre (stable).

Parmi les noms de premier ministrables circulant à gauche, l'Insoumis François Ruffin emporte la confiance de 25% des sondés (+1 point), loin devant le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon (17%, -2 points).

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 juin sur un échantillon de 1.019 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.