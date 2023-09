Popularité : Attal bondit dans l'opinion, Macron et Borne en légère hausse (sondage)

Le ministre de l'Education nationale est la deuxième personnalité politique dont l'action est jugée la plus favorable, derrière Edouard Philippe, selon une étude Ipsos parue dans Le Point. Le couple exécutif lui, reprend quelques couleurs.

Gabriel Attal, le 6 septembre 2023, à Paris ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

La part de personnes portant un jugement "favorable" sur l'action d'Emmanuel Macron gagne deux points en deux mois et s'établit à 31%, la même progression portant la Première ministre à 28%, selon un sondage Ipsos Game Changers paru mercredi 13 septembre pour Le Point .

Le couple exécutif enregistre une légère remontée de la popularité de son action après un point bas atteint au printemps (28% pour le président de la République, 23% pour la cheffe du gouvernement), lors de l'adoption de la réforme des retraites.

Selon ce baromètre, Edouard Philippe demeure la personnalité politique dont l'action est jugée la plus favorable chez les personnes interrogées (43%, +1 point).

La deuxième place revient pour la première fois au ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, avec une progression de 11 points pour atteindre 37%, devant Marine Le Pen, reléguée troisième (35%, -2 points).

Enquête réalisée par internet les 8 et 9 septembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 2,5 et 3,1 points.