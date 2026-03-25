PopMart, producteur des Labubu, annonce une hausse de 309% de son bénéfice... mais chute en Bourse

Une poupée Labubu. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

PopMart, le producteur chinois des célèbres poupées Labubu, a vu son action plonger mercredi de plus de 22%, malgré l'annonce d'un bond de ses bénéfices, les investisseurs semblant refroidis par la dépendance du groupe à cette franchise.

L'entreprise dit avoir 630 magasins dans 20 pays. Elle vend des figurines et poupées à collectionner, de nombreuses licences différentes. Son moteur de croissance ces dernières années reste toutefois, de loin, les Labubu.

Ces créatures poilues à l'air espiègle et aux dents acérées sont devenues virales en 2024 après que les chanteuses Lisa (du groupe sud-coréen Blackpink), Dua Lipa ou Rihanna se sont affichées avec elles, les érigeant en véritables accessoires de mode.

Fort du succès planétaire des Labubu, PopMart a annoncé mercredi dans un communiqué un bénéfice net en 2025 de 12,78 milliards de yuans (1,59 milliard d'euros), soit une augmentation de 308,8% par rapport à l'année précédente.

Ces résultats spectaculaires n'ont toutefois pas rassuré les marchés. L'action PopMart à la Bourse de Hong Kong a terminé la journée sur une baisse de 22,51%.

Car si PopMart a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 37,12 milliards de yuans (4,63 milliards d'euros) pour 2025 (+184,7%), la franchise "The Monsters", de laquelle sont issues les Labubu, a représenté à elle seule plus d'un tiers des ventes.

Un chiffre qui souligne la forte dépendance de PopMart à ces créatures, dont la popularité repose en grande partie sur une mode, stimulée par les réseaux sociaux et par définition passagère.

"Nous n'avons cessé de rappeler à nos équipes de rester humbles malgré ces excellents résultats, et de réfléchir en profondeur aux défis qui nous attendent", a souligné Wang Ning, le directeur général de PopMart, lors d'une conférence téléphonique suivant l'annonce des résultats financiers.

Signe de la frénésie autour des Labubu, ces jouets en peluche vont faire l'objet d'un film, a indiqué PopMart la semaine dernière, sans annoncer de date de sortie.

La franchise devrait également faire une "apparition" cet été lors de la Coupe du monde de football, a indiqué l'entreprise mercredi.