Polynésie: l'ex-président Gaston Flosse auditionné 28 ans après la disparition d'un journaliste

Gaston Flosse en conférence de presse le 21 janvier 2009 à Papeete, en Polynésie française ( AFP / GREGORY BOISSY )

L'ancien président polynésien Gaston Flosse a été auditionné en tant que témoin, pour la première fois, dans l'affaire de la disparition non élucidée du journaliste et opposant Jean-Pascal Couraud en 1997 en Polynésie française, selon le procès-verbal dont l'AFP a pris connaissance jeudi.

D'après ce document, l'audition de l'ex-dirigeant de cette collectivité du Pacifique, âgé aujourd'hui de 94 ans, s'est déroulée le 13 juin et a été menée par la juge d'instruction nouvellement chargée, depuis quelques mois, de ce dossier vieux de presque 30 ans.

Quatre personnes sont toujours mises en examen : le chef et l'un des membres du Groupement d'intervention de la Polynésie (GIP), sous les ordres de la Présidence polynésienne jusqu'en 2004, la compagne du journaliste et son amant de l'époque.

L'une des hypothèses de la justice est une intimidation du GIP qui aurait mal tourné envers Jean-Pascal Couraud, dit JPK, adversaire notoire de M. Flosse.

Contacté par l'AFP, le parquet n'a pas souhaité faire de commentaires. M. Flosse n'était pas joignable dans l'immédiat.

Cette première audition de M. Flosse visait à comprendre l'organisation de sa présidence, ainsi que de son service de renseignements (SED) et du GIP, à la fin des années 90.

Au cours de son audition, Gaston Flosse a qualifié JPK d'"opposant violent contre le gouvernement". Il a assuré que le journaliste n'a "jamais" été un objectif du SED, alors que le chef de ce service et trois agents ont reconnu une surveillance de l'opposant.

La juge cite aussi le témoignage d'une femme, selon lequel l'ancienne secrétaire de Gaston Flosse aurait affirmé que JPK avait été tué sur ses ordres. "Cela me semble impossible qu'elle ait dit cela", a-t-il répondu.

Photo non datée du journaliste Jean-Pascal Couraud, disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, en Polynésie française ( FAMILLE COURAUD / - )

"Tout en espérant la tenue prochaine d'un procès d'assises, il est clair que l'instruction ne peut être immédiatement clôturée et nous pensons que ces auditions sont absolument nécessaires, tant il est apparu au fur et à mesure de l'enquête que Gaston Flosse pouvait effectivement être l'instigateur de la disparition de Jean-Pascal Couraud", a déclaré à l'AFP Philippe Couraud, son frère.

M. Flosse, qui fut un proche de Jacques Chirac qu'il cite à plusieurs reprises lors de son audition, a été président de la Polynésie de manière quasi continue entre 1984 et 2004, puis à plusieurs reprises entre 2004 et 2014. Il a aussi été maire de Pirae, député, sénateur et secrétaire d'Etat dans le gouvernement de cohabitation, de 1986 à 1988.

Condamné dans de multiples affaires, il a été déclaré inéligible à plusieurs reprises, ce qui lui a fait perdre le pouvoir en 2014, mais il reste actif dans le paysage politique polynésien.