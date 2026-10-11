Pologne-Un homme arrêté après des menaces visant le Premier ministre

(Actualisé avec interpellation d'un homme)

La police polonaise a interpellé un homme soupçonné d'avoir préparé une attaque contre le Premier ministre Donald Tusk, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur, après avoir fait état de menaces visant Donald Tusk et le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"L'homme qui a proféré des menaces et préparé une attaque contre le Premier ministre Donald Tusk a été arrêté par la police polonaise", a écrit Marcin Kierwinski sur X, sans plus de précisions.

Donald Tusk, dans un message également publié sur X, a remercié la police pour sa "réaction rapide et déterminée".

Si les crimes violents sont relativement rares en Pologne, le pays est profondément polarisé sur le plan politique et est confronté à des menaces sécuritaires en raison de sa proximité avec la guerre en Ukraine.

En août, la police a interpellé un homme de 23 ans accusé d'avoir appelé à l'assassinat de hauts responsables politiques polonais.

En 2024, Donald Tusk avait déclaré avoir reçu des menaces après une tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico.

La porte-parole du ministère de l'Intérieur, Karolina Galecka, a indiqué dimanche qu'un courriel contenant des informations sur une éventuelle attaque avait été transmis à la police par le Service de protection de l'État, chargé de la sécurité des ministres.

(Alan Charlish; version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)