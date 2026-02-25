Sans bovins, la fréquentation du Salon de l'agriculture en chute d'un quart les quatre premiers jours

Le Salon de l'Agriculture à Paris le 21 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La fréquentation du Salon de l'agriculture, qui s'est ouvert samedi à Paris, a baissé d'environ 25% sur les quatre premiers jours en raison notamment de l'absence de bovins, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Le Salon avait "respecté" le choix des éleveurs de ne pas amener leurs vaches en raison de la dermatose.

"On sait que le visiteur vient voir l'égérie et les vaches", a déclaré le président du salon Jérôme Despey lors d'une conférence de presse, à cinq jours de la clôture dimanche de l'événement qui avait rassemblé ces trois dernières années plus de 600.000 visiteurs par an.

Pour la première fois depuis huit ans, l'ouverture du salon a aussi coïncidé avec les vacances scolaires de toutes les zones.

"Lorsqu'un salon est amputé de l'un de ses membres historiques, cela se ressent naturellement dans la dynamique globale. Ces éléments ont pu peser sur la venue d'une partie du public, traditionnellement très attachée à la filière bovine et à son rôle patrimonial", ont ajouté les organisateurs dans un communiqué.

Dans les allées du salon, de nombreux exposants, visiteurs et responsables ont constaté une fréquentation moindre que les autres années, surtout le premier week-end et le samedi, avec la traditionnelle inauguration par le président Emmanuel Macron.

"En deux mots, c'est nul. Je vais ramener 90% de mon stock (...) je ne vais pas amortir. Mais personne ne va amortir. Je fais plus de chiffre chez moi sur un marché en Corrèze sur une matinée que sur une journée ici, alors que là-bas, je paye 6 euros l'emplacement. Ici, j'en ai pour 3.800 euros pour la semaine et 1.000 euros d'hôtel", a déploré auprès de l'AFP Fabrice Virolle, fabricant de macarons.

"Les avis sont partagés, certains font part d'un chiffre d'affaires identique à l'année dernière", a déclaré mercredi Valérie Leroy, directrice du salon, évoquant un "confort de visite plus important, pour acheter dans de meilleures conditions" après des "échanges" avec les producteurs.

"On a aussi des exposants qui nous font part d'une baisse, on travaille avec eux pour voir comment on peut les rendre plus visibles", a-t-elle ajouté.

"On va rebondir", a ajouté Jérôme Despey, affirmant que cette année était "exceptionnelle" et que la fréquentation avait connu un "sursaut" mardi et espérant que cela se maintiendra les prochains jours. "Venir c'est soutenir" l'agriculture, a-t-il lancé en référence au slogan de l'édition 2026.