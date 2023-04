Pollen : les deux tiers des départements en alerte rouge

Les yeux de nombre de Français risquent de rougir ce week-end. Une fin de semaine rude pour les 25 % de Français allergiques au pollen. Et pour cause : d'après les dernières informations du Réseau national de surveillance aérobiologique, les deux tiers des départements français sont placés en vigilance rouge. Ainsi, 68 départements sont touchés, contre 60 la semaine dernière.

Le coupable est tout trouvé pour les scientifiques. « Les pollens de bouleau sont là et gêneront les allergiques sur une grande partie du pays avec un risque élevé », assure le centre dans un communiqué.

Bientôt un vaccin contre l'asthme allergique ? Le Réseau national de surveillance aérobiologique précise : « Les pollens de charme, de frêne, de saule et de peuplier font de la résistance et pourront gêner les allergiques avec un risque d'allergie qui évoluera entre le niveau faible et le niveau moyen selon les départements. » De même, les pollens de chêne montent en puissance mais sont moins allergisants que les bouleaux avec un risque d'allergie qui ne devrait pas dépasser le niveau moyen.

Ces données sont collectées chaque semaine. Il est possible de connaître l'état des lieux de la progression des pollens grâce à des capteurs répartis sur le territoire national – en fonction de critères climatiques, botaniques et de densité de population. Les données enregistrées sont étudiées par un analyste et un médecin,

... Source LePoint.fr