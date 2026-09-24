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Politico et MS NOW se sont vu refuser l'accès à la Maison Blanche après une décision de justice
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 14:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de contexte et des paragraphes 2 à 4)

Des journalistes de Politico et de MS NOW se sont vu refuser l’accès à la Maison Blanche jeudi, malgré une décision de justice exigeant que l’accès soit immédiatement rétabli pour les journalistes de Politico, de CNN et de MS NOW après que le président Donald Trump eut interdit l’accès à ces médias .

Les accréditations du journaliste de Politico ont également été confisquées, a indiqué Politico, quelques heures après qu’un juge fédéral eut temporairement bloqué l’ l’interdiction de Trump et déclaré qu’elle était probablement inconstitutionnelle. MS NOW a également indiqué que son journaliste s’était vu refuser l’accès à la Maison Blanche.

On ne savait pas immédiatement si les journalistes de CNN avaient été autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la Maison Blanche.

Cette décision rendue dans la nuit a suspendu l’interdiction pendant 14 jours et constitue un revers majeur pour Trump dans l’une de ses plus grandes batailles contre les médias.

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1 commentaire

  • 17:59

    La tyrannie gauchiste de l’UE a inscrit la journaliste Xenia Fedorova, ancienne directrice du groupe d'information RT France, sur sa liste de sanctions ; lui interdisant de donner un point de vue russe sur le conflit en Ukraine !

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