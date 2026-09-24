Politico et MS NOW se sont vu refuser l'accès à la Maison Blanche après une décision de justice

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(Ajout de détails, de contexte et des paragraphes 2 à 4)

Des journalistes de Politico et de MS NOW se sont vu refuser l’accès à la Maison Blanche jeudi, malgré une décision de justice exigeant que l’accès soit immédiatement rétabli pour les journalistes de Politico, de CNN et de MS NOW après que le président Donald Trump eut interdit l’accès à ces médias .

Les accréditations du journaliste de Politico ont également été confisquées, a indiqué Politico, quelques heures après qu’un juge fédéral eut temporairement bloqué l’ l’interdiction de Trump et déclaré qu’elle était probablement inconstitutionnelle. MS NOW a également indiqué que son journaliste s’était vu refuser l’accès à la Maison Blanche.

On ne savait pas immédiatement si les journalistes de CNN avaient été autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la Maison Blanche.

Cette décision rendue dans la nuit a suspendu l’interdiction pendant 14 jours et constitue un revers majeur pour Trump dans l’une de ses plus grandes batailles contre les médias.