 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Policier non poursuivi pour meurtre dans l'affaire Nahel: la Cour de cassation va se prononcer
information fournie par AFP 10/06/2026 à 13:21

Des manifestants portent une banderole "Justice pour Nahel" le 21 mars 2026 à Nanterre, près de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Des manifestants portent une banderole "Justice pour Nahel" le 21 mars 2026 à Nanterre, près de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Cour de cassation a examiné et va se prononcer mercredi sur les pourvois formés dans l'affaire Nahel après la requalification en mars des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le policier impliqué étant initialement poursuivi pour meurtre.

Elle se prononcera dans la journée sur ces recours émanant de la défense, qui demande un non-lieu, ainsi que des parties civiles et du parquet général, qui contestent la requalification des faits, a précisé le président à l'issue de l'audience qui s'est tenue mercredi matin.

Si la Cour rejette leurs pourvois, les parties ne disposeront plus d'autres voies de recours: Florian M., le policier qui a tué Nahel Merzouk par balle, sera jugé pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre.

Si à l'inverse la plus haute instance judiciaire française cassait l'arrêt de la chambre de l'instruction, l'affaire serait renvoyée devant une cour d'appel qui devra statuer à nouveau, mais dont la décision pourrait faire l'objet de nouveaux recours.

À l'issue de l'audience mercredi, Mounia Merzouk, la mère de Nahel, a pris la parole devant des journalistes ainsi qu'une trentaine de personnes qui n'ont pu assister aux débats faute de place.

"Il faut vraiment qu'on ait un procès pour Nahel (...). Je vous promets que je me battrai et que je ne lâcherai rien. Nos enfants ont une valeur", a-t-elle déclaré, visiblement émue. Plusieurs voix se sont élevées pour demander "Justice pour Nahel".

Nahel Merzouk, 17 ans, a été tué le 27 juin 2023 d'une balle tirée à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait. Son décès, devenu symbole des violences policières, avait été à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France.

Le 3 juin 2025, deux juges d'instruction avaient ordonné le renvoi du fonctionnaire mis en cause devant la cour d'assises pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet de Nanterre. Le policier avait fait appel de cette ordonnance.

En mars, la cour d'appel de Versailles a décidé de requalifier les faits et ordonné qu'il soit jugé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Elle a par ailleurs confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

Intention homicide –

La Cour de cassation examine les pourvois formés dans l'affaire Nahel après la requalification en mars des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ( AFP / THOMAS SAMSON )

La Cour de cassation examine les pourvois formés dans l'affaire Nahel après la requalification en mars des faits en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ( AFP / THOMAS SAMSON )

La Cour de cassation, qui juge le seul respect du droit et non le fond des dossiers, va donc se prononcer sur les pourvois formés dans cette affaire, que l'avocat général a préconisé de rejeter.

Le 27 juin 2023, "nous étions dans un cadre réglementaire: agents en uniforme, en service, dotés de leur arme (...) On ne peut pas faire abstraction de ce cadre réglementaire pour apprécier l'intention homicide qui pourrait être reprochée" au fonctionnaire mis en cause.

Pour les parties civiles, qui demandent à ce qu'il soit jugé pour meurtre devant une cour d'assises, la plus haute instance judiciaire française doit casser l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

"La mort de Nahel Merzouk (...) a choqué la France entière (qui a vu) ce policier faire usage de son arme, tirer à travers le pare-brise, quasiment à bout touchant, à très faible distance de Nahel Merzouk, dans la zone thoracique de ce dernier alors même que le véhicule redémarrait à très faible allure en ligne droite, et que le policier pouvait parfaitement s'effacer", a plaidé à la barre Me Bertrand Périer, qui représentait la mère de l'adolescent.

"C'est parce que la France entière a entendu et vu tout cela, parce qu'elle a été bouleversée par tout cela, que votre décision est très attendue: elle va fixer le périmètre de ce dont on va débattre", a-t-il poursuivi.

L'avocate du policier mis en cause, Me Dorothée Féliers, a fait valoir devant la cour que cela n'avait "pas de sens de débattre ce matin des faits".

"Il s'agit de savoir si une chambre de l'instruction pouvait en droit renvoyer mon client pour coups mortels, en écartant la qualification de meurtre et son irresponsabilité pénale", a-t-elle déclaré.

Dans son rapport, dont l'AFP a eu connaissance, le conseiller rapporteur laissait entrevoir plusieurs ouvertures au débat sur l'intention homicide.

Il souligne que la Cour de cassation devra dire si la chambre de l'instruction s'est contredite en ayant écarté l'intention homicide, tout en relevant que Florian M. avait volontairement tiré à courte distance avec son arme de service, en ayant conscience du risque mortel pour Nahel Merzouk.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:05 

    Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et co-auteur de Guerre et Paix entre profits et salaires avec Alain Villemeur, était l’invité de l’émission Ecorama du 10 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi ... Lire la suite

  • Des actionnaires trop gourmands ?
    Des actionnaires trop gourmands ?
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:00 

    Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grandes entreprises européennes ont reversé en moyenne 70 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2022 et 2024. Dividendes, rachats d’actions, endettement pour rémunérer les actionnaires : l’ONG dénonce ... Lire la suite

  • Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )
    Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.06.2026 13:54 

    Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires". La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de ... Lire la suite

  • satellite autour de la terre (Crédit: / Adobe Stock)
    SES lance une opération de rachat de FDR
    information fournie par Zonebourse 10.06.2026 13:45 

    L'opérateur de satellites luxembourgeois SES fait part du lancement d'une opération de rachat d'actions par acquisition de certificats de dépôt fiduciaire (FDR) afin de respecter ses obligations au titre de son plan de rémunération en actions (EBCP). Ce programme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank