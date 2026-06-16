Le premier ministre norvégien s'essaye à une interview en plein footing

En mode Nicolas Sarkozy. Ce mardi, le premier ministre de la Norvège Jonas Gahr Stoere s’est essayé à un nouveau style d’interview : celle en plein footing . L’homme de 65 ans, maillot de la Norvège sur le dos, a parcouru quelques kilomètres en footing, accompagné de plusieurs journalistes norvégiens. Le représentant du parti travailliste norvégien sera présent dans les tribunes du Gillette Stadium puisqu’ il a reçu une invitation de la FIFA pour assister à la rencontre des Norvégiens face à l’Irak , en compagnie de la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness.

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TC pour SOFOOT.com