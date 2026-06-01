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Le Paraguay annonce sa liste pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 18:53

Le Paraguay annonce sa liste pour la Coupe du monde 2026

Le Paraguay annonce sa liste pour la Coupe du monde 2026

Petit à petit, les derniers retardataires sortent leur liste des 26 et c’est maintenant au tour de la sélection paraguayenne. Parmi les joueurs convoqués par Gustavo Alfaro, on peut retrouver l’attaquant de Strasbourg Julio Enciso et le défenseur de Sunderland Omar Alderete.

La légende de la sélection Miguel Almiron , ancien joueur de Newcastle, sera aussi de la partie. L’Albirroja va disputer sa première Coupe du monde depuis 2010. Un Mondial marqué par une élimination en quarts de finale par les futurs vainqueurs, l’Espagne.…

MJ pour SOFOOT.com

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