Pocognoli : «C'est un team building bien réussi»

LinkedIn vibes.

Au fin fond de la Norvège, Monaco a remporté son premier succès de la saison en Ligue des champions, et l’air scandinave a donné , dans des propos recueillis par L’Équipe . « C’est un succès important pour la suite de la campagne. Il montre des aspects de mon groupe que j’apprends à connaître. La cohésion d’équipe, le fait de souffrir, de tenir ensemble et d’être solidaires dans des circonstances pas faciles, c’est un team building bien réussi » , a commenté celui qui est devenu le deuxième entraîneur à remporter deux matchs de Ligue des champions la même saison, après Thomas Tuchel (en 2020-2021).…

UL pour SOFOOT.com