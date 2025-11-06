Plusieurs Français nominés au trophée The Best

La journée des listes.

La FIFA a dévoilé ce jeudi la liste des onze candidats au titre de meilleur joueur au trophée The Best. Sans surprise, plusieurs joueurs du Paris-SG, vainqueur de la Ligue des champions, y figurent : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Le Tricolore Kylian Mbappé est le seul représentant du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone est le deuxième club le plus représenté avec Lamine Yamal, Pedri et Raphinha. Enfin, le Bavarois Harry Kane, le milieu offensif de Chelsea Cole Palmer et l’ailier de Liverpool Mohamed Salah complètent la liste. Les votes pour désigner le successeur de Vinícius Jr, lauréat 2024, sont ouverts au public jusqu’au 28 novembre à 23h59.…

TM pour SOFOOT.com