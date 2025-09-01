 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plusieurs clubs européens espèrent signer Kolo Muani
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 13:13

Un joli rebond pour « RKM » ?

Indésirable au PSG, qui n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec la Juventus pour un nouveau prêt payant selon RMC Sport , Randal Kolo Muani aurait la possibilité de signer dans plusieurs grands clubs européens . Selon diverses sources, le profil de l’attaquant français séduirait le Bayern Munich, en difficulté dans le dossier Nicolas Jackson, rappelé par Chelsea suite à la blessure de Liam Delap face à Fulham ce week-end.…

TM pour SOFOOT.com

