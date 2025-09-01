Plusieurs clubs européens espèrent signer Kolo Muani
Un joli rebond pour « RKM » ?
Indésirable au PSG, qui n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec la Juventus pour un nouveau prêt payant selon RMC Sport , Randal Kolo Muani aurait la possibilité de signer dans plusieurs grands clubs européens . Selon diverses sources, le profil de l’attaquant français séduirait le Bayern Munich, en difficulté dans le dossier Nicolas Jackson, rappelé par Chelsea suite à la blessure de Liam Delap face à Fulham ce week-end.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
