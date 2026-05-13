Plusieurs absents dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

Plusieurs absents dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

Le groupe de la plus lourde défaite de l’histoire du PSG ? Les Parisiens s’en vont défier la bande à Sage pour confirmer à 100 % leur nouveau titre de champion. Un exploit qui n’en est plus un mais qui se fera sans plusieurs cadres de Luis Enrique.

Le groupe pour ce déplacement à Lens ! 📋#RCLPSG pic.twitter.com/TNv3a1DXw9…

TC pour SOFOOT.com