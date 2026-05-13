Mbappé face au Rassemblement national : votez Kylian

Un petit post de Jordan Bardella, en réponse aux prises de position de Kylian Mbappé, a suffi pour nous rappeler que le RN n’a finalement pas tellement changé et qu’il ne comprend toujours pas le foot.

Kylian Mbappé, contrairement à l’image qui a été construite autour de lui, a souvent pris position sur les sujets de société, insistant sur sa liberté d’expression en tant que citoyen français (une liberté d’expression qui ne saurait être le privilège des éditorialistes de C-News). Alors que se dessine clairement une possible accession au pouvoir du Rassemblement national, le capitaine des Bleus a de nouveau tenu des paroles fortes et assez simples, quasiment un service minimum, dans une interview accordée à Vanity Fair le 12 mai : « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. » Ce positionnement n’est ni nouveau ni surprenant. Il avait par le passé, notamment lors des élections législatives, appelé à s’opposer à l’extrême droite : « On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent . »

Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com