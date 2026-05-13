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On connaît les stades qui accueilleront les Bleues
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 13:02

On connaît les stades qui accueilleront les Bleues

On connaît les stades qui accueilleront les Bleues

On prend les mêmes et on recommence. La Fédération Française de Football a annoncé l es cinq villes qui accueilleront l’équipe de France féminine lors de la saison 2026-2027.

Du classique

Les cinq enceintes retenues par la FFF sont donc le stade Francis Le Basser à Laval où les Bleues avaient évolué pour la dernière fois lors du Tournoi de France 2023, le stade Marcel Picot à Nancy qui a accueilli la 5 e journée de Ligue des Nations la saison dernière, le Roazhon Park à Rennes , le Stade Auguste-Bonal à Sochaux et le stade du Hainaut à Valenciennes théâtre de la dernière finale de la Coupe de France féminine.…

LB pour SOFOOT.com

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