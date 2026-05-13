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Curaçao fait revenir Dick Advocaat à un mois du Mondial
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 12:21

Curaçao fait revenir Dick Advocaat à un mois du Mondial

Curaçao fait revenir Dick Advocaat à un mois du Mondial

Un come-back express dont rêvait sans doute Paul Pogba. Dick Advocaat est de retour au poste de sélectionneur de Curaçao , à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

La Fédération a officialisé la ré-intronisation de l’entraîneur de 78 ans mercredi matin : « À la suite de la décision de l’entraîneur principal Fred Rutten de quitter son poste, le conseil de la Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) a décidé, lors de réunions tenues hier soir, de nommer Dick Advocaat entraîneur principal de l’équipe nationale de Curaçao. Des discussions entre la FFK et Dick Advocaat concernant les détails supplémentaires de cette nomination sont actuellement en cours. »

CT pour SOFOOT.com

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