Plus de polémique à Marseille que dans la presse anglaise après la finale
POLÉMIQUE !! La presse anglaise a salué la victoire du PSG en finale de Ligue des champions. Comme de nombreux médias européens, The Times , raconte par exemple qu’Arsenal s’est créé « trop peu de situations » , a « trop peu vu le ballon » et que le PSG « était la meilleure équipe ». Même son de cloche dans The Telegraph , qui raconte la « réalité brutale d’Arsenal » , plus focalisé « sur ne pas perdre que bien jouer » . Au final, la presse anglaise ne s’attarde pas trop sur l’arbitrage et un des faits de jeu de la fin de la rencontre : le duel entre Nuno Mendes et Noni Madueke. L’arbitre allemand de la rencontre n’a pas sifflé de penalty.
« Médiocre arbitre allemand » …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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