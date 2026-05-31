Chelsea (et Crystal Palace) trollent Arsenal

Si Chelsea devient la fédération française de la loose, plus rien ne va… « Venez visiter la Maison des Trophées de Londres. Réservez votre Visite du Stade à Stamford Bridge dès maintenant. » C’est par ces mots, postés sur les réseaux sociaux du club, que Chelsea a commenté la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions contre le PSG .

Ce petit chambrage en règle au voisin londonien a été agrémenté de deux photos pas anodines : les deux trophées de Ligue des champions remportés par les Blues (en 2012 et 2021) et la Coupe du monde des clubs (en 2025). On y lit aussi que Chelsea est la « fierté de Londres » . Arsenal, qui n’a pas remporté de C1 dans son histoire, s’est aussi fait chambrer par Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence.…

UL pour SOFOOT.com