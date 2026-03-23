Plus de la moitié des téléspectateurs de Ligue 1 regardent les matchs illégalement

Le streaming illégal dans le pétrin. Lancée dans une lutte contre le piratage de ses différentes plateformes de diffusion, la LFP avait tapé sur les doigts des utilisateurs d’IPTV avec des amendes à hauteur de 300 à 400 euros. Lors d’une conférence ce lundi, organisée par l’Association pour la protection des programmes sportifs et soutenue par l’Arcom, la LFP annonce que son combat semble plus compliqué que prévu.

Des millions d’euros de perte

Comme le rapporte L’Équipe , plus de 59 % des spectateurs de Ligue 1+ le feraient de manière illégale sur la saison 2025-2026, c’est-à-dire sans abonnement aux deux diffuseurs officiels (Ligue 1+ et beIN). Avec l’essor des IPTV depuis plusieurs années, la LFP Media est pleinement touchée par ce phénomène. Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media, alerte sur « un manque à gagner en centaines de millions d’euros pour Ligue 1+ ».…

AR pour SOFOOT.com