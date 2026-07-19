Plus de buts que de millions de téléspectateurs pour la petite finale des Bleus

Plus de buts que de millions de téléspectateurs pour la petite finale des Bleus

Les supporters n’ont pas lâché l’équipe de France. Passée la déception de s’arrêter aux portes de la finale, les fans français ont tout de même suivi la dernière dans de Didier Deschamps et ses hommes aux États-Unis face à l’Angleterre . Pour preuve, les sacrés scores d’audience réalisés par M6 lors de la rencontre.

Deux tiers des téléspectateurs devant le match

Que se passe-t-il lorsque vous additionner un intérêt sportif à discuter, une avalanche de buts et des Bleus à deux visages ? Un sacré cocktail et des audiences bétons . Le match pour la troisième place du Mondial 2026 entre la France et l’Angleterre a ainsi rassemblé en moyenne 8,6 millions de téléspectateurs .…

JF pour SOFOOT.com