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Canicule: fermeture anticipée de la tour Eiffel, du Louvre et du musée d'Orsay
information fournie par AFP 11/07/2026 à 16:23

Une femme passe en vélo électrique devant la tour Eiffel, le 10 juillet 2026 à Paris ( AFP / Behrouz MEHRI )

Une femme passe en vélo électrique devant la tour Eiffel, le 10 juillet 2026 à Paris ( AFP / Behrouz MEHRI )

La tour Eiffel a avancé à 16H00 samedi et dimanche sa fermeture, au lieu de 00H45, "en raison des fortes températures prévues", a annoncé samedi l'exploitant du célèbre monument parisien sur son site internet.

Les deux plus célèbres musées de la capitale française, le Louvre et Orsay, ont pris des mesures similaires. Le premier ferme à 16H00 jusqu'à lundi inclus. Le second fait de même à 17H00 jusqu'à mercredi.

Des touristes se protègent du soleil avec des parapluies devant le musée du Louvre, le 28 mai 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Des touristes se protègent du soleil avec des parapluies devant le musée du Louvre, le 28 mai 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Face à des températures et à un ensoleillement "intenses", le palais du Louvre, "bien que naturellement résilient dans certaines parties de son architecture", demeure "fragile" et "pas assez adapté au changement climatique", fait valoir le musée sur son site internet.

Le Louvre invoque "des montées en températures sur certaines zones qui ne garantissent plus le confort des visiteurs ni des agents".

Le musée d'Orsay explique de son côté à l'AFP vouloir "garantir un bon accueil du public, en évitant trop d'attente dehors aux heures les plus exposées", mais aussi "préserver les conditions de travail des personnels" et "veiller à la bonne conservation des oeuvres".

Un grand quart du pays est depuis midi en vigilance rouge en raison d'une canicule qui attise aussi les incendies en ce premier grand week-end de départs en vacances.

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